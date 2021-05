Bastiaan Ragas staat stil bij overleden broer Roef

Premium VROUW magazine

Daniëlle (48) mist de intimiteit in haar relatie, psycholoog geeft tips!

Je hebt het samen oergezellig, maar in bed wordt vrijwel alleen nog geslapen. Hoe blaas je een leuke, maar ingedutte relatie nieuw (seks)leven in? Daniëlle (48, niet haar echte naam) mist de passie die er in het begin wel was.