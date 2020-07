Sander Schimmelpenninck onder vuur na ’seksistische’ opmerking prinses Alexia

„Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. Ze schijnt wel arrogant te zijn. In Wassenaar wordt gezegd dat ze al wel buiten haar prinsenmuiltjes loopt”, voegde de Op1-presentator daaraan toe. Hij wordt door tv-collega’s en anderen massaal gewezen op de leeftijd van het meisje: Alexia is 15.

Zo vindt opiniemaker Stella Bergsma ’dat hele studenti-seksisme’ maar ’sleets en storend’, noemt RTL-journalist Koen de Regt hem ’een enorme viezerik’ en vraagt sportjournalist Koert Westerman zich af wie nu het voortouw neemt om alle adverteerders rondom Op1 zich terug te laten trekken.

Ook anderen spreken hun afschuw uit over de opmerking van de NPO-presentator over het jonge meisje. „Gast, wtf? Je hebt het over een kind van 15 jaar oud.”

Sander zelf reageert op Twitter door een oude column van zijn hand te delen waarin hij suggereert dat hun kritiek alleen maar op hem gericht is omdat ’hun rechtspopulistische achterban’ zijn ’bloed wel kan drinken’.