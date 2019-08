Regisseur Claude Lelouch krijgt oeuvreprijs Film by the Sea

De laatste productie van Lelouch, Les plus belles années d’une vie, gaat op Film by the Sea in première. Het is de 49e film van de Fransman, die in 1966 zijn grote doorbraak beleefde met Un homme et une femme. Die film won zowel de Gouden Palm als twee Oscars.

Tijdens Film by the Sea worden traditioneel oeuvreprijzen uitgereikt aan acteurs en regisseurs met een grote staat van dienst. Onder meer Rutger Hauer, Sophia Loren en Morgan Freeman namen er een in ontvangst. De 21e editie van het filmfestival vindt van 13 tot en met 22 september 2019 plaats. Het publiek kan genieten van zo’n honderd films, afkomstig van over de hele wereld.