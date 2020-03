Faberyayo krijgt Lennaert Nijgh Prijs

„Sommige tekstschrijvers zijn zo creatief met taal dat je initiële reactie vaak is: ’Wat?!?’, om vervolgens na een paar keer luisteren te concluderen dat diezelfde tekst niet meer uit je hoofd te krijgen is” zegt directeur Buma Cultuur Frank Helmink in een reactie op de bekendmaking van de juryprijs voor beste tekstdichter. „Pepijn is een taalvernieuwer, waar veel, heel veel mensen graag naar luisteren.”

Lanen brak in 2005 door als lid van De Jeugd van Tegenwoordig met het nummer Watskeburt?!. Het trio groeit uit tot één van de grootste popacts van de lage landen met zeven succesvolle studio albums, alle grote hoofdpodia van de festivals en jaarlijks uitverkochte tours. Tussen al het succes van de groep door boekt Pepijn ook succes met muzikale zijprojecten. Zo richtte hij samen met Piet Parra en producer Rimer London de groep Le Le op, bracht hij twee soloalbums en meerdere mixtapes uit en schreef hij verhalenbundel Sjeumig (2013), twee romans (in 2016 en 2019) en columns voor onder andere Het Parool en NRC.

De Buma Awards worden dit jaar op 9 maart uitgereikt in Studio 21 in Hilversum, waar componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd worden met prijzen in diverse categorieën. Vorig jaar won zanger Guus Meeuwis de Lennaert Nijgh Prijs, die vernoemd is naar de tekstdichter van zanger Boudewijn de Groot.

Eerder deze week werd al bekend dat dj Ben Liebrand de winnaar van de Gouden Harp is. Ook leadermaker Stephen Emmer valt in de prijzen. Hij krijgt een oeuvreprijs.