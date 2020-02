Coldplay verrast met akoestische EP en korte film

„We hebben geprobeerd om enkele liedjes die al vrij klein waren nog verder te strippen”, zegt zanger Chris Martin in een teaserfilmpje. „Dat hebben we gedaan door twee bandleden te verwijderen.” Drummer Will Champion en bassist Guy Berryman doen dan ook niet mee.

Fans moeten wel een abonnement op Apple Music hebben om bij de EP en de negen minuten durende film te komen. Of de plaat later ook een release op andere platformen krijgt, is nog niet duidelijk.