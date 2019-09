Beau van Erven Dorens wint Majoor Bosshardtprijs

De jury van de Majoor Bosshardtprijs is onder de indruk van de wijze waarop Beau in programma’s als The Amsterdam Project en The Rotterdam Project aandacht vraagt voor mensen in kwetsbare omstandigheden. De keuze is ook bepaald door de wijze waarop de presentator met de personen in zijn tv-programma’s omgaat en hen en de kijkers weet te raken.

De Majoor Bosshardtprijs is door het Leger des Heils ingesteld om het leven en werk van majoor Alida Bosshardt (1913-2007), jarenlang het gezicht van het Leger des Heils, te blijven gedenken. Deze wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven.

Vorig jaar ging de prijs naar Angela Schijf als ambassadeur voor Stichting het Vergeten Kind. Eerder namen onder anderen prinses Laurentien, Marco Borsato, Lucille Werner, Erica Terpstra, Ali B en Linda de Mol de prijs in ontvangst.