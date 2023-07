Kevin Spacey mag hooguit hopen op comeback in de marge

Carrière na vrijspraak in zedenzaak niet zomaar vlot getrokken

Nu een Britse jury Kevin Spacey (64) opnieuw heeft vrijgesproken van aanranding en seksueel misbruik, staat juridisch gezien niets zijn comeback als acteur meer in de weg. Toch zullen grote filmstudio’s en productiehuizen niet in de rij staan om hem rollen te geven op televisie of het witte doek.