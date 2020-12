Jan Versteegh gaat voor gezellige tv in coronatijd

„Je kunt even ontsnappen aan hoe de wereld er nu voorstaat en alle beelden die je in het nieuws ziet”, vertelt Jan aan het ANP. „Ik hoop dat we met dit programma aan bij kunnen dragen dat mensen daar even niet over nadenken.”

In Klein maar fijn nemen miniatuurbouwers het tegen elkaar op in verschillende opdrachten. De jury kiest elke aflevering wie deze het beste heeft uitgevoerd, totdat aan het eind van de race de beste miniatuurbouwer overblijft. „De opdrachten lopen heel erg uiteen en de bouwers ook.”

Zo gedetailleerd

Kandidaten moeten onder meer een bekende film nabouwen. „Zoals Titanic, Star Wars en Harry Potter. Het moet dan in één opslag duidelijk zijn om welke film het gaat. Maar ze moesten ook iets maken in een oude wc-rol en een sneeuwbol in elkaar zetten.”

Jan was verrast door de bouwwerken van de deelnemers. „Het is allemaal zo gedetailleerd. Over elk draadje en dingetje is nagedacht. Je had bijvoorbeeld iemand die van de deksel van een oud medicijndoosje het deurtje van een wasmachine had gemaakt. Zo goed bedacht.”

Miniatuuroorlog

De presentator stond de bouwers bij tijdens het programma. „Ik was hun steun en toeverlaat. En ik probeerde vooral niet in de weg te lopen, want ik ben nogal onhandig.”

Niet alleen SBS6 dook in de wereld van de miniatuur. Bij RTL 4 wordt eind deze maand gezocht naar de beste bouwers van kleine kerstdorpen en Omroep MAX gaat volgend jaar op zoek naar de beste modeltreinbouwers. Dat er sprake zou zijn van een ’miniatuuroorlog’ noemt Jan onzin. „Mensen van de tv hebben het graag over een oorlog, zoals ook werd gesproken over een talkshowoorlog. Het laat gewoon zien dat het heel erg speelt.”