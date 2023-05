’Stamgast’ Bruce Springsteen brengt bezoek aan Ierse pub

Springsteen staat zondagavond op het podium van de RDS Arena in Dublin. Twee dagen geleden stond hij er ook, net als op 9 mei. De 73-jarige zanger had zaterdag een avond vrij en besloot een biertje te bestellen in de kroeg op de South Great George’s Street.

De pub lijkt favoriet te zijn bij Springsteen, want zeven jaar geleden was hij er ook al eens te vinden tijdens zijn tournee. „Zeven jaar later en het is heerlijk om vandaag weer twee stamgasten in de kroeg te verwelkomen!”, schrijft de pub op sociale media bij een foto van Springsteen en degene met wie hij op bezoek kwam. Na het drankje bestelde de zanger een maaltijd in een fish and chips-shop in de buurt.