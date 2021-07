Joris Linssen en Harm Edens maken wandelprogramma over Vierdaagse

Vanwege de coronacrisis vindt de Vierdaagse voor het tweede jaar op rij niet plaats. Toch willen Harm en Joris mensen met het programma motiveren om te (blijven) wandelen. In vijf gevarieerde etappes trekken ze door de mooiste Gelderse streken en verzamelen ze verhalen over gastvrijheid, pijn en verbroedering. Halverwege ontmoeten ze elkaar in Nijmegen en delen daar hun bijzondere ervaringen.

Wandelhart is in de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli iedere dag vanaf 19.20 uur te zien bij Kro-Ncrv op NPO 2. Op TV Gelderland is het programma dan dagelijks al vanaf 17.20 uur te zien.