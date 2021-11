B&B Vol liefde-Pascal heeft nieuwe vlam: ’Doe je goed’

Pascal Stapel, die in het populaire datingprogramma B&B Vol liefde afgelopen zomer de hardwerkende ’ijskonigin’ Debbie in Italië trof, staat in vuur en vlam op zijn 29e verjaardag.

Op Instagram liet hij donderdag eerst weten: Wat een jaar was dit zeg. We zullen zien wat het jaar 29 gaat brengen, vergezeld van onder meer de hashtag nieuweliefde. later op de dag deelde Pascal een kiekje met zijn nieuwe vlam. Zijn volgers reageren enthousiast: ’Doe je goed’, ’mooie dame’, en ’veel geluk samen’ klinkt het.

De vrouw in kwestie, Milou Hesselink, was in seizoen 2017/2018 te zien als kandidaat in The voice of Holland.