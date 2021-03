Acteur Bilal Wahib aangehouden in zaak rond seksvideo minderjarige

De politie van Amsterdam kan aan De Telegraaf niet bevestigen of de verdachte de 22-jarige acteur Bilal Wahib is, maar erkent wel dat deze verdachte is opgepakt vanwege het filmpje op internet. Hij wordt verdacht van het vervaardigen en/of verspreiden van kinderporno.

Later op de woensdag meldde zich een 20-jarige Amsterdammer als getuige bij de politie in verband met de video, bevestigt de politie aan De Telegraaf. De woordvoerder benadrukt dat deze 20-jarige geen verdachte is. „Op basis van wat we nu weten, is het een getuige, die zich uit zichzelf gemeld heeft.” De politie wil niet bevestigen of dit iemand is die zij al in het vizier hadden en of het hier om Oussama Ahammoud gaat.

Op sociale media gaat sinds woensdagochtend een video rond waarin te zien is hoe Mocro Maffia-acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20) een minderjarige jongen geld bieden als hij zijn geslachtsdeel ’laat zien’. In de beelden die gedeeld worden, is het geslachtsdeel van de jongen afgeschermd, maar uit de reacties blijkt dat hij gehoor geeft aan de vraag van de acteurs. Waarop zij aangeven dat dit een woordgrap is: „Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?” Beiden gieren het vervolgens uit en ook in de livechat is te zien dat andere kijkers meelachen. De jongen zou 11 of 12 jaar zijn, volgens kijkers.

De politie Amsterdam laat weten dat de zaak bij hen bekend is en in behandeling bij de zedenpolitie. Aan De Telegraaf laat een woordvoerder weten verder geen inhoudelijk commentaar op de zaak te kunnen geven in verband met het onderzoek naar de kwestie.

Jeugdpresentator

Het management van de acteurs is woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Muzieklabel Top Notch heeft de samenwerking met Wahib per direct verbroken. „,Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons er toe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen.”

Bilal Wahib is naast acteur ook rapper en jeugdpresentator bij NPO Zapp. BnnVara en NPO Zapp noemen het filmpje ’onacceptabel’. Dat laat de omroep in een reactie weten. Wahib maakt het NPO Zapp-programma Teenage Boss. „De beelden die op sociale media circuleren van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud zijn onacceptabel”, aldus een woordvoerder. „BnnVara en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BnnVara in contact te komen met de betrokkenen.”

Bij RTL 4 stond woensdagavond een aflevering van Rooijakkers over de vloer gepland, waarin hij langsgaat bij Bilal Wahib. De zender heeft intussen laten weten dat deze geschrapt is.

’Diep schamen’

De verontwaardiging op sociale media is groot. Zo reageert KRO-NCRV-journalist Charisa Chotoe: „Hold up… Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?! What the fuck. WHAT THE FUCK.” Nasrdin Dchar, die ook in de Videoland-serie Mocro Maffia speelt, reageert op Instagram op zijn collega’s: „Bilal Wahib en Oussama Ahammoud, jullie moeten je diep schamen. Hoe halen jullie het in je hoofd om zoiets te doen!”