Mocro Maffia-acteurs vragen minderjarige geslachtsdeel te tonen, zedenpolitie doet onderzoek

In de beelden die gedeeld worden, is het geslachtsdeel van de jongen afgeschermd, maar uit de reacties blijkt dat hij gehoor geeft aan de vraag van de acteurs. Waarop zij aangeven dat dit een woordgrap is: „Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?” Beiden gieren het vervolgens uit en ook in de livechat is te zien dat andere kijkers meelachen.

De verontwaardiging op sociale media is groot. Zo reageert KRO-NCRV-journalist Charisa Chotoe: „Hold up… Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?! What the fuck. WHAT THE FUCK.”

Op een reactie van een andere Twitteraar hierover laat de politie Amsterdam weten dat de zaak bij hen bekend is en in behandeling bij de zedenpolitie. Of de zaak via de aandacht op social media of via aangifte bij hen bekend is geworden, kan de politie niet zeggen. Aan De Telegraaf laten ze weten verder geen inhoudelijk commentaar op de zaak te kunnen geven in verband met het onderzoek naar de kwestie.

Het management van de acteurs is woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

BnnVara en NPO Zapp noemen het filmpje ’onacceptabel’. Dat laat de omroep in een reactie weten. Wahib maakt het NPO Zapp-programma Teenage Boss. „De beelden die op social media circuleren van Bilal Wahib en Oussama Ahamoud zijn onacceptabel”, aldus een woordvoerder. „BnnVara en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BnnVara in contact te komen met de betrokkenen.”

Bij RTL 4 staat woensdagavond een aflevering van Rooijakkers over de vloer gepland, waarin hij langsgaat bij Bilal Wahib. De zender heeft woensdagochtend nog niet laten weten of de uitzending doorgaat.