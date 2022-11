Premium Het beste van De Telegraaf

Woensdag hervatting van rechtszaak; geld en contactverbod tegen ex-koning geëist Minnares Juan Carlos vreesde als Diana te eindigen

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Letterlijk is Juan Carlos van zijn troon gevallen. De schandalen, tot op de dag van vandaag, blijven zich opstapelen. Ⓒ ANP/HH

Dat de Spaanse ex-vorst Juan Carlos een schuinsmarcheerder was, daar zijn al talloze boeken over geschreven en dus al lang geen verrassing meer. Toch smult Spanje van de rechtszaak die voormalig liefje, de Duitse prinses Corinna Larsen - geboren: Zu Sayn-Wittgenstein -, aanspande tegen de verguisde voormalig koning. Woensdag hervat haar zaak, waarin ze verzoekt om een contactverbod en financiële compensatie. ’Toevalligerwijs’ is er nu een podcast verschenen, waarin ze uitgebreid een boekje open doet over haar relatie met Juan Carlos.