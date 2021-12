Britney Spears mag eigen papieren tekenen

Volgens Variety werden in de tussentijdse zitting meerdere kleine zaken besproken rond de overdracht van Spears’ boekhouding en de zeggenschap over haar imperium. Alhoewel de curatele waar de zangeres ruim dertien jaar onder stond vorige maand per direct werd beëindigd, is accountant John Zabel aangewezen om die overgang te begeleiden.

Tijdens de zitting woensdag zou vader Jamie Spears hebben gevraagd om inzage in het plan voor het beheer van het vermogen van zijn dochter. De advocaat van accountant Zabel zou daarop hebben geantwoord dat ’in een normale situatie, een normaal persoon nooit zijn vermogensplan zou hoeven delen’.

Zabel blijft aan tot 19 januari. Het is de bedoeling dat de overdracht dan is afgerond en in een laatste rechtbankzitting wordt bekrachtigd. De rechter bepaalde woensdag dat de precieze details van de afhandeling van het toezicht ’in het belang van de privacy van de onder curatele gestelde persoon’ niet openbaar zullen worden gemaakt.