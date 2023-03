Ook bekende Nederlanders kandidaat bij verkiezingen

Zo wordt de lijst van het CDA in Overijssel aangevoerd door Rick Brink. Hij werd in 2019 gekozen tot de allereerste ’minister van gehandicaptenzaken’ in een programma van KRO-NCRV op NPO 1. Harry Wijnschenk, die in 2002 kort fractieleider van de LPF in de Tweede Kamer was, trekt de kandidatenlijst van de partij Belang van Nederland in de provincie Flevoland.

Tekst gaat verder onder de video. Video: Max van den Broek legt uit waar Nederland op 15 maart voor stemt.

Historicus en presentator Maarten van Rossem uit Utrecht is lijstduwer voor de PvdA in het waterschap Stichtse Rijnlanden. In datzelfde waterschap staat ook Corrie van Brenk kandidaat. Ze duwt de lijst van de waterschapspartij AWP. Die neemt het onder meer op tegen 50PLUS, de partij waarvoor Van Brenk ooit fractievoorzitter in de Tweede Kamer was.

Voetbaltrainer Foppe de Haan is lijstduwer van de PvdA voor de Provinciale Staten van Friesland. Hij staat een plaats boven Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid en in het verleden presentator van tv-programma Het Klokhuis. In diezelfde provincie ondersteunt boer Femke Wiersma de lijst van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ze werkt voor de Kamerfractie van de partij. In 2010 deed ze mee aan het tv-programma Boer Zoekt Vrouw.

In Zuid-Holland staan oud-Feyenoorders Jorien van den Herik en Thijs Libregts op de lijst van 50PLUS, net als voetbaltrainer Cor Pot. De PVV in Groningen heeft zangeres Gea Hulshof op de lijst staan. Met haar echtgenoot vormt zij het zangduo Lucas en Gea. Ze hebben onder meer opgetreden op het Tros Muziekfeest op het Plein.

Op de kandidatenlijsten staan ook enkele politici die landelijk actief zijn. Zo is staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) kandidaat voor de VVD in Friesland. Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland) en Eerste Kamerlid Annabel Nanninga (JA21) komen elkaar in zowel Friesland als Noord-Holland tegen op de kieslijsten. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) is kandidaat in Noord-Holland, partijgenoot Pepijn van Houwelingen staat op de lijst in Groningen en Zuid-Holland. Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) is kandidaat in Overijssel. Kamerlid Corinne de Jonge van Ellemeet (GroenLinks) is kandidaat voor Water Natuurlijk in waterschap Amstel, Gooi en Vecht.