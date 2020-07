Sombere architect hervindt zichzelf in Japan

Luut is architect, gescheiden en vader van Tessel. Aan ’het opgejaagde bouwen’, zoals hij dat noemt, huizen ontwerpen met een houdbaarheidsdatum, met in fabrieken geproduceerde ramen en deuren, wil hij niet langer meedoen. Tegelijk met zijn professionele dip worstelt hij ook privé. Nog voordat hij het herenhuis voor zijn liefje en hun ’kuiken’ had voltooid, was ’het gezinsleven verschraald tot een estafette met stoffer en blik’.

Om zich te hervinden bezoekt hij de Ise Jingutempel, die elke twintig jaar wordt herbouwd met de technieken en het vakmanschap van eeuwen geleden. De eenvoud van het goddelijke in Japan vergelijkt de man met het landschap uit zijn jeugd: dat van de afwezigheid van menselijk lawaai, van zingende krekels en schemerige landerijen. Als hij, op bezoek bij zijn ouders, met zijn dochter in een kartonnen doos tijdens een nachtelijke wandeling ’de maan probeert te vangen,’ constateert hij: ’in de velden was zijn huid geen muur, het was een Japans schuifpaneel dat binnen- en buitenwereld in elkaar liet overvloeien’.

Zijn introspectieve reis levert de architect wat op: het inzicht om niet langer de blik te moeten richten op wat afgebroken is, maar dat te ’kantelen naar de ruimte die voor hem ligt’.

Het wolkenpaviljoen heeft misschien een wat al te duidelijke boodschap, en is meer een aaneenschakeling van overpeinzingen dan een verhaal, maar dat doet niets af aan het resultaat. In glasheldere zinnen, speldenprikkend in de menselijke geest, worden essentiële levenszaken blootgelegd.

✭✭✭✭