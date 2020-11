Hoe gaat het nu met de sterren van Heartbreak High?

Rel Hunt (Ryan), Lara Cox (Anita) en Callan Mulvey (Drazic). Ⓒ Getty Images

Heartbreak High, het was dé serie waarvoor tieners zich in de jaren negentig naar huis haasten en alles uit hun handen lieten vallen. Werkelijk niets was zó boeiend als de levens van Anita, Drazic, Ryan en Con. Vanaf vrijdag kunnen fans hun hart weer ophalen, want dan verschijnt de Australische serie op Netflix. Maar hoe is het de sterren van Heartbreak High eigenlijk vergaan?