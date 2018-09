Micky Hoogendijk wil nog een keer trouwen

"Er zijn geen woorden voor hoeveel we je hebben gemist", schrijft Micky dinsdag op Twitter aan Christina. "Laten we het nog een keer doen."

Adams dochter Christina was maandag de grote afwezige tijdens de ceremonie. De 21-jarige blondine, die net als haar vader en Micky in Amerika woont, kon namelijk het land niet uit omdat haar paspoort is gestolen.

Slechts een handjevol mensen mocht getuige zijn van de ceremonie afgelopen maandag in de stromende regen in Amsterdam. Micky en Adam trouwden drie maanden geleden al voor de Amerikaanse wet in Las Vegas.