Billie Eilish verdedigt Drake: ’Hij is niet creepy’

Eilish liet een paar maanden geleden aan Vanity Fair weten dat ze sms-contact had met de muzikant, die ze ’de aardigste gozer ooit’ noemde. Zij was toen 17 en hij 33, waardoor er online veel commentaar op de rapper kwam.

Volgens de inmiddels 18-jarige zijn er grotere problemen dan ’een volwassen vent die fan is van een artiest.’ In het interview zegt ze: „Er zijn zoveel mensen waar het internet zich drukker om zou moeten maken. Ga je me nu echt zeggen dat Drake creepy is omdat hij fan is van me, en dan stem je wel op Trump? What the f*ck?”

Vorig jaar nam actrice Millie Bobby Brown het al op voor Drake, die zij als een vriend beschouwt. De toen 14-jarige schreef op haar sociale media: „Waarom wordt een mooie vriendschap een kop? Ik prijs me gelukkig dat er mensen in de business zijn die de tijd nemen om mij te helpen verder te komen in mijn carrière, die me advies geven en hun kennis delen. Kunnen jullie het nu weer over echte problemen in de wereld hebben en niet over mijn vriendschappen?”