Lerares prins George gaat trouwen met beste vriend William

Thomas van Straubenzee ging vorige week op zijn knieën voor Lucy Lanigan - O’Keeffe. In april lieten vrienden van het stel weten: „Ze zijn erg gelukkig en zijn nu sinds enkele maanden samen.” De twee werden vorig jaar door gemeenschappelijke vrienden aan elkaar voorgesteld. „Niemand zou verrast zijn als William of Catherine daarbij betrokken zouden zijn”, zo schrijft The Sun.

Thomas is een van oudste vrienden van prins William. Lucy geeft les op de Thomas’ Battersea School waar George naartoe gaat. Thomas is bovendien peetvader van prinses Charlotte. Zijn broertje Charlie is weer een goede vriend van prins Harry.

Op de bruiloft van William en Catherine in 2011 was Thomas een van de gasten die een speech mocht geven. De kans is groot dat deze taak nu dus voor de prins zelf is weggelegd.