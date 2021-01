Amanda Balk reageert op witwaszaak

Balk zat in januari 2019 een paar dagen in de cel, maar hield altijd vol dat ze onschuldig was. T. wordt nog wel vervolgd, onder meer voor witwassen en het telen van hennep. „Je weet zelf dat je onschuldig bent. Het is sowieso niet fijn als mensen je dan toch van dingen gaan beschuldigen, en je in de media staat. Iedereen heeft een mening...”, reageert Amanda Balk in Shownieuws.

Ze is dan ook erg blij dat de zaak tegen haar geseponeerd is. „Rechtvaardigheid... Uiteindelijk zie je toch de uitkomst en ben ik blij dat dat stuk ook is afgesloten.”

Stavros T. werd in november opgepakt wegens betrokkenheid bij de exploitatie van verschillende hennepkwekerijen en het witwassen van geld. Justitie kwam in actie, kort nadat Amanda in 2018 op een groots gevierd huwelijk op Mykonos met hem in de echt was verbonden. „Als ik van tevoren had geweten wat er allemaal speelde, dan was ik überhaupt niet met hem in het huwelijksbootje gestapt”, vertelde ze eerder in een exclusief interview met Privé. „Zodra hij buiten was, hebben we de laatste handtekeningen onder de scheidingspapieren gezet.”

Overval

Balk maakte begin deze maand via Privé bekend te zijn overvallen in haar huis in Amsterdam. Twee daders deden zich voor als pakketbezorgers en overvielen het model. Balk raakte hierbij lichtgewond.