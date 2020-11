Travis Scott deelt studiebeurzen uit

De beurzen van Travis krijgen de naam HBCU Waymon Webster Scholarship, vernoemd naar zijn opa die decaan was op Prairie View University. Dat is een van de Historically Black Colleges and Universities waar de HBCU in de naam naar verwijst. Deze onderwijsinstituten, opgericht voordat de civil rights act uit 1964 een einde maakte aan segregatie, richten zich van oudsher op studenten van Afro-Amerikaanse afkomst.

„Mijn opa wilde altijd dat ik doorleerde”, aldus de rapper in een persverklaring. „Ik geloof in de kracht van onderwijs dus het is geweldig om anderen de kansen te geven de droom uit te laten komen die mijn ’papa’ ook voor mij had.”

De muzikant, die eigenlijk Jacques Webster heet, lanceerde woensdag ook zijn plannen om ’Cactus Jack Gardens’ aan te leggen bij basisscholen, zodat scholieren meer kunnen leren over het verbouwen van groente en fruit en het belang van gezond eten. De nieuwe stichting van Travis werkt ook aan een programma voor middelbare scholieren die zich willen ontwikkelen op de gebieden van mode en design.