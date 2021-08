Hans Klok betovert kijkers Zomergasten en boekt seizoensrecord

„Eindelijk een keer dat ik de avond niet eindig met 7 moeilijke boeken die ik nog moet lezen; 4 filosofen die ik niet ken en een film van 5 uur die ik niet kan uitzitten”, meent kijker Karel, die dit gesprek dan ook een ware ’verademing’ vindt. Andere gasten dit seizoen waren minder bekende Nederlanders als architect Floris Alkemade, hoogleraar jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren, viroloog Marc van Ranst en jurist Roxane van Iperen. Kijker Hilde vindt het dan ook heerlijk dat met Hans Klok als laatste gast er eens iemand is uitgenodigd ’die je niet onmiddellijk zou verwachten’. „Ik hang gewoon aan de lippen van Hans Klok!.” Ook zijn charisma en nuchtere houding worden door kijkers geroemd.

Dat terwijl de illusionist toch trots mag zijn op zijn langlopende carrière, die bovendien, zo maakte hij in Zomergasten bekend,dit jaar wordt bekroond met de David Devant Award. De prestigieuze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die van grote betekenis is geweest voor de internationale wereld van illusionisten en ging eerder naar grootheden als David Copperfield en Siegfried & Roy. Klok is de eerste Nederlander die de award mag ontvangen. ”„Ik krijg de prijs gewoon opgestuurd en moet een filmpje maken voor hun website. Maar het is wel een heel bijzondere onderscheiding die maar eens per jaar wordt uitgereikt.”

Met al zijn charme en toverkunsten was Hans Klok dan een verrassend goed bekeken gast, de top 3 bestaat nog altijd uit Youp van ’t Hek (2001, 1,3 miljoen kijkers), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en burgemeester Eberhard van der Laan (2017, ook 1,1 miljoen kijkers).