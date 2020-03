Rosie O'Donnell haalt tonnen op voor thuiszittende acteurs

Op YouTube maakte Rosie een eenmalige aflevering van haar oude talkshow om donaties binnen te harken. Voor deze uitzending van The Rosie O'Donnell Show had de presentatrice beroemde gasten als Sarah Jessica Parker, Morgan Freeman, Neil Patrick Harris en Gloria Estefan uitgenodigd om een bijdrage te leveren. In de drie uur durende special interviewde Rosie haar gasten via videogesprekken en zongen ze liedjes.

Het bedrag gaat naar een fonds om acteurs bij te staan tijdens de coronacrisis. Zelf doneerde Rosie 100.000 dollar.