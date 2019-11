Katja: verwar plezier niet met verslaving

„Zouden de bizarre geesten die absurde geruchten de wereld in slingeren, en al diegenen die zich journalist noemen, maar deze onzin hersenloos en zonder factchecken overnemen, misschien in overweging willen nemen dat ik ouders en een dochter heb”, schrijft de 44-jarige presentatrice.

„Ik waardeer seks, ik hou van intimiteit, zoals de meeste gezonde mensen. Ik ben er ópener over geweest dan de meesten (das war einmal), maar verwar mijn plezier niet met zoiets serieus als verslaving. Als dat verslaving is, dan hoop ik dat ik daarvan nooit genees”, besluit Katja met een knipoog.

Katja was de afgelopen tijd in het buitenland voor een yogaretraite. „Ik ben rustiger, krachtiger en meer in balans. Ik voel me bevoorrecht dat ik deze tijd voor mezelf heb kunnen nemen.”

