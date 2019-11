Disney schrapt Jackson-aflevering The Simpsons

Volgens The Hollywood Reporter wilde Disney woensdag niet reageren op het ontbreken van de aflevering. Afgelopen winter werd de aflevering Stark Raving Dad al verwijderd uit het uitzendschema van de herhalingen van The Simpsons. Producenten van de show bevestigden toen dat dat was gebeurd naar aanleiding van de misbruikaantijgingen aan het adres van Jackson in HBO-documentaire Leaving Neverland.

In de aflevering wordt Homer Simpson abusievelijk aangezien voor een anarchist, en eindigt de vader van het gele gezin in een psychiatrische inrichting. Zijn kamergenoot daar is Leon Kompowsky, die beweert dat hij eigenlijk Michael Jackson is.