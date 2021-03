Ondanks grote onzekerheid: Lowlands maakt eerste namen line-up bekend

Onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Balthazar, Georgia en Yungblud komen in augustus naar Biddinghuizen. Vanuit Nederland zijn artiesten als The Opposites, Typhoon, Eefje de Visser, S10, Altın Gün en Froukje gestrikt.

De organisatie is positief gestemd over het doorgaan van Lowlands, maar houdt ook een slag om de arm. „We gaan ervan uit dat het mogelijk is om Lowlands van 20 tot en met 22 augustus op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden - zonder anderhalve meter afstand of beperking in bezoekersaantal. (...) We kunnen de toekomst niet voorspellen. Vanwege maatregelen die tijdens Lowlands eventueel nog gelden, kan blijken dat toch niet alle acts kunnen komen.”

Lowlands is bovendien niet alleen afhankelijk van maatregelen in Nederland, maar ook van die in landen waar de artiesten vandaan komen. „Het belangrijkste op dit moment is dat al deze acts volmondig hebben aangegeven erbij te zijn als de omstandigheden het toelaten. Uiteraard zijn we met nog meer acts in gesprek, die op dit moment nog niet zijn bevestigd.”

Kaarten van de vorig jaar afgelaste editie zijn dit jaar opnieuw geldig. Omdat een aantal tickets zijn teruggegeven gaan deze op een later moment in de verkoop.