Naaktfoto Lauren Verster

De foto, waarop te zien is hoe de 32-jarige presentatrice poedelnaakt op een bank ligt, is gepubliceerd in de honderdste editie van het tijdschrift Linda. De speciale editie is pas vanaf vandaag verkrijgbaar, maar het duurde niet lang voordat het kiekje op internet verscheen.

Lauren maakte dit jaar de overstap van Veronica naar de Avro. Samen met Gerard Ekdom presenteert ze Fort Boyard. Ze heeft een relatie met presentator Jort Kelder.

