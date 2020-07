Dj Dimitri Vegas blij dat reizen even niet kon

„Na tien jaar over de wereld reizen is het niet het ergste in de wereld om een paar maanden niet te hoeven vliegen”, vertelt Dimitri (38) tijdens een persconferentie over Tomorrowland Around the World, waar hij optreedt. „Het is vreemd. Ergens wil ik weer aan de slag zoals het was, maar het is ook wel even lekker. Het is niet zo dat ik de hele tijd in de tuin zit na te denken hoor. Maar die focus op één tijdzone en op de muziek is heel prettig. Je hebt geen schema en alle tijd om muziek te maken. Dat is waar het nu alleen maar om draaide.”

Die lege agenda zorgde voor een enorme productie. „We hebben zoveel materiaal dat alles wat we nu maken extra is. Ik denk dat we singles hebben voor de komende drie jaar.”

Tomorrowland Around the World

Behalve Dimitri Vegas & Like Mike treden ook onder meer Katy Perry en David Guetta op tijdens Tomorrowland Around the World komend weekend. Bezoekers krijgen tijdens de digitale versie van het Belgische dancefestival shows in een volledig driedimensionale wereld voorgeschoteld.

Via een website komen bezoekers op een eiland waarop ze acht verschillende podia kunnen bezoeken, allemaal in 3D. Volgens de organisatie een wereldprimeur. „Vanuit de hele wereld zouden 400.000 mensen naar het festivalterrein in Boom komen. Nu het niet door kon gaan, wilden we het festival naar hen thuis brengen”, vertelt organisator Michiel Beers woensdag tijdens een online persconferentie. „Het moest op hetzelfde niveau zijn als het festival zelf. Toen ontstond het idee voor een digitale variant.”

Niet alleen het publiek, de podia, de lichtshows en het vuurwerk zijn in 3D, ook van de artiesten is een driedimensionale variant gemaakt. Daarvoor doken alle artiesten onlangs de studio in met een zogeheten greenscreen om hun optreden vast te laten leggen door verschillende camera’s. „We hebben denk ik wel elf uur in de studio gestaan”, vertelt de Amerikaanse zangeres Katy Perry, die een van de headliners is. „Ik heb al mijn hits opgenomen, met allemaal een eigen dansversie. Het was een hele klus maar technisch zo geavanceerd. Heel gaaf.”

Virtueel publiek

Optreden voor een greenscreen en zonder publiek was voor de meeste artiesten een heel nieuwe ervaring. Het Australische dj-duo NERVO ging het goed af. „We hadden de muziek heel hard aan staan, met veel monitoren. En op het podium zie je het publiek vaak ook niet. Het ging eigenlijk heel makkelijk”, blikken de zusjes terug. De Amerikaanse dj Steve Aoki had eenzelfde ervaring. „Ze lieten me de beelden van het digitale publiek vooraf zien. Door die panshots leek het heel echt. Je weet dat het virtueel is, maar zo voelde het niet. Het voelde echt. Daardoor was het voor mij eigenlijk niet moeilijk om eenzelfde energie te creëren als op een gewoon podium.”

„Ik heb wel echt publiek nodig”, bekent dj David Guetta. „Het team van Tomorrowland bestond uit vijftien man. Ik beeldde me in dat dat er honderdduizenden waren maar makkelijk was het niet.”

Voor veel artiesten is een festival ook de plek om nieuwe muziek aan de fans te laten horen. Maar ook dat is dit jaar anders. „Je ziet niet hoe het publiek reageert”, zegt de Belgische dj Dimitri Vegas, dat samen met Like Mike een optreden verzorgt. „Meestal pas je daar je set op aan. Dat konden we nu niet doen. Tomorrowland laat het publiek deze keer reageren. Ik ben heel benieuwd wat zij van onze show vinden”, grapt hij.

Fantasiewereld

Tomorrowland staat bekend om de indrukwekkende podia, die ieder jaar groter en groter lijken te worden. Dit jaar kon de organisatie helemaal los. Beers: „We hebben podia die zo groot zijn dat ze in het echt nooit zouden kunnen bestaan. Dat waar we van droomden en in reallife niet mogelijk was, hebben we nu wel. Het is een soort fantasiewereld geworden waar mensen in kunnen stappen. ”

Behalve de optredens zijn er ook online inspiratiesessies, webinars, een Tomorrowlandmuseum en een quiz. „We hopen dat als mensen inloggen ze een volle dag met entertainment hebben. Net als het echte Tomorrowland, met van alles te doen”, aldus Beers.

Kaarten voor een dag kosten 12,50 euro, een weekendticket is 25 euro. Op de line-up staan verder onder meer Armin van Buuren, Martin Garrix, Eric Prydz en Afrojack.