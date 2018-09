Christina Aguilera: accepteer mijn rondingen

In een interview met muziektijdschrift Billboard vertelt de 31-jarige Aguilera dat ze haar platenlabel de waarheid heeft verteld in aanloop naar haar nieuwe album Lotus, dat in november uitkomt. "Ze moesten er even aan herinnerd worden dat ze me niet bezitten. Het is mijn lichaam."

"Jullie werken met een dik meisje. Besef dat maar en accepteer het", zou ze hebben gezegd. "Ik ben van oorsprong Equadoriaans en niet het slanke blanke meisje met blauwe ogen dat ze van me wilden maken", aldus Christina.