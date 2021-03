Zoon Liam Gallagher treedt in voetsporen vader

„Lennon heeft de kunst van het optreden geleerd van zijn vader. Liam is supertrots en heeft al naar de liedjes geluisterd. Hij is ook bereid advies te geven”, aldus de vriend – die anoniem wil blijven.

Eerder liet Lennon Gallagher, die is vernoemd naar Beatle John Lennon, al weten graag in de schijnwerpers te staan. Ook zou hij ooit willen optreden met zijn jongere broer Gene (19). Vader Liam deed dat zelf ook met zijn broer Noel. De twee waren allebei lid van de iconische britpopband Oasis, waarin ze het vaak met elkaar aan de stok hadden.

Oasis ontstond begin jaren negentig en werd opgericht in Manchester. De rockband, die in 2009 ophield te bestaan, scoorde verschillende hits, zoals Wonderwall en Don’t Look Back In Anger.