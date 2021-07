Energietransitie op de hak genomen in Pixar-serie

Kinderen schrik aanjagen is niet langer het belangrijkste doel voor de werknemers van Monsters, Incorporated. Ⓒ foto Disney

De film Monsters, inc. was in 2001 zo’n groot succes dat het eigenlijk wonderbaarlijk is dat er nooit een vervolg kwam. Geduld is een schone zaak, zo blijkt, want twintig jaar later is er nu Monsters at work. De serie begint waar de film eindigde.