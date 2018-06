Denise Richards adopteert puppy

Het beestje werd wees nadat orkaan Sandy over New York had geraasd, schrijft Daily Star.

Richards en haar drie dochters vertrokken zaterdag naar Long Island om te werken bij de Shore Animal Leauge Amerika. Deze stichting vangt dieren op die thuisloos werden na de heftige storm.

In de dierenopvang viel Richards oog direct op de zwarte Labrador Retriever-mix Tara. Ze besloot ter plekke om de hond te adopteren. De 41-jarige actrice is altijd al gek op honden geweest.