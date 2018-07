Spoedoperatie Justine Pelmelay

Voor de 53-jarige zangeres was dit de derde zware operatie binnen een week. Volgens haar partner en manager Ronald van Driel was Justine’s toestand de afgelopen dagen zorgelijk. "Justine was erg zwak en bleef ondanks het gebruik van medicamenten pijn houden. Het was alsof ze langzaam achteruit ging en steeds dieper wegzakte. Er zijn zelfs momenten geweest waarop ze de indruk wekte op te willen geven."

Justine, die haar deelname aan het nieuwe SBS 6-programma Sterren Springen moest beeindigen, ligt sinds 26 augustus in het ziekenhuis. Ronald: "Toen ze maandagmiddag opnieuw van de pijn verging en de koorts opliep dreigde ook ik de moed ook op te geven. Tegen half zes is ze naar de operatiekamer gebracht en anderhalf uur later was de ingreep achter de rug. Tijdens de operatie is haar buik schoongemaakt en is er twee liter vocht weggehaald. Onderzoek moet duidelijk maken of er sprake is van een ontsteking of een infectie."

Sinds de operatie isJustine weer terug op de intensive careafdeling. "Ze heeft de operatie goed doorstaan en een rustige nacht achter de rug. Ik heb Justine vanmorgen bezocht en ik heb redelijk goed met haar kunnen praten. Ik heb het gevoel dat het nu wel eens beter met haar zou kunnen gaan. Maar Justine’s toestand blijft onzeker. Belangrijk is dat nu eindelijk het herstel intreedt,’ aldus haar bezorgde partner.