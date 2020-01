Animatiefilm met stem Terry Jones in 2021 uit

De film The Land Of Sometimes, gebaseerd op het gelijknamige audioboek van Francesca Longrigg, werd jaren geleden al aangekondigd. Producent Tony Nottage stelde het project uit omdat ander werk de voorrang kreeg, maar hij verwacht dat de animatiefilm nu in 2021 helemaal is afgerond. Jones sprak de stem in voordat in 2016 bekend werd dat hij leed aan dementie.

„We hadden destijds al het idee dat het zijn laatste project zou zijn”, vertelt de producent aan The Hollywood Reporter. Nottage zag tijdens de opnames al tekenen dat het niet goed ging met de gezondheid van Jones. Wel zegt de producent dat de acteur fantastisch was en nog steeds ’de Terry Jones was die iedereen kent en van wie iedereen houdt’.

Kleinere rol

Omdat in de studio duidelijk werd dat het niet zo goed ging met Jones gaven ze hem een kleinere rol in The Land Of Sometimes. De acteur is te horen als een pratend horloge dat een aantal vaste zinnen zegt en geen interactie heeft met andere personages, die worden ingesproken door onder anderen Ewan McGregor en Helena Bonham Carter. „We wisten dat we daardoor veel op konden nemen en kunnen kiezen wat werkt.”

Jones werkte de laatste jaren al niet meer. De meest recente film op zijn cv is Absolutely Anything uit 2015 en ook daarin is alleen zijn stem te horen.

De acteur werd eind jaren zestig bekend met de satirische groep Monty Python, waar ook Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam en Michael Palin bij hoorden. Ook was hij bekend als schrijver, dichter en televisiemaker. Jones heeft veel van de teksten van Monthy Python geschreven en regisseerde de films The Holy Grail (1975), Life of Brian (1979) en The Meaning of Life (1983). De acteur is het tweede lid van de groep dat is overleden. Chapman overleed in 1989.