Tom Hanks: Toy Story 4 meet zich met eerste delen

„Het enige dat mijn kinderen wilden weten was: gaat deze film echt zo goed als de vorige drie worden?”, bekent de 62-jarige Oscarwinnaar. „Weet je zeker dat je dit moet doen, pap? Maar ja. Op basis van wat ik heb gezien, durf ik te zeggen dat dat ons is gelukt.”

Ook acteur Tim Allen keert in Toy Story 4 terug als astronaut Buzz Lightyear. „Mijn jongste is 10 jaar oud nu”, vertelt hij. „En zij begrijpt maar niet dat haar vader de stem van Buzz inspreekt. Het is voor kinderen heel verwarrend als ze mij horen praten met de stem van Buzz. Je ziet ze echt kijken met zo’n blik van: waarom heeft die lelijke man Buzz Lightyear opgegeten?”

Mijlpaal

Toy Story uit 1994 was een mijlpaal in de filmgeschiedenis; het was de eerste avondvullende computergeanimeerde speelfilm ooit. Regisseur John Lasseter kreeg hier een speciale Oscar voor. De kwaliteit van de twee vervolgens bleef onverminderd hoog, oordeelden ook de critici; de drie films brachten wereldwijd 2 miljard dollar op.

In het vierde deel is cowboy Woody niet meer het speelgoed van zijn oude ’baasje’ Andy, die inmiddels volwassen is, maar van zijn zusje Bonnie. Als een nieuwe geliefd stuk speelgoed van Bonnie, Vorkie, wegloopt, besluit Woody hem te gaan zoeken. Toy Story 4 is vanaf 26 juni in de Nederlandse bioscopen te zien.