André Rieu voelde coronaprik niet

„Ik heb helemaal niets gevoeld. Nul. Ik heb zelfs nog gekeken of ze wel geprikt hadden. Maar er zat een heel klein gaatje”, lacht hij. André vindt inmiddels dat iedereen zich zou moeten inenten. „Ik vind het meer dan noodzakelijk. Iedereen weet dat we er zijn als straks de hele wereld gevaccineerd zou zijn.”

Dat het vaccinatieproces in Nederland wat moeizaam op gang is gekomen, beaamt André. Hij wil zich niet mengen in de discussie aan wie dat ligt. „Maar dat het niet loopt is wel duidelijk.”

De 71-jarige André zei eind vorig jaar nog te twijfelen over een coronavaccinatie.