Is BBC-interview DOODSTEEK voor prins Andrew?

Prins Andrew wordt volledig afgebrand daags na zijn interview met de BBC Ⓒ Hollandse Hoogte

Het kostte de BBC bijna een jaar om toestemming te krijgen voor een interview met prins Andrew. De urgentie nam drastisch toe na de dood van de veroordeelde Jeffrey Epstein die de Britse prins maar liefst dertien keer in zijn adresboekje had staan. Beschuldigingen tegen prins Andrew laaiden weer op. Mogelijk was dat de reden dat de Queen uiteindelijk toegaf aan een gesprek met haar zoon op tv. Maar dat zal haar flink berouwen nu dit rampzalig blijkt uit te pakken...