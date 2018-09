Antje Monteiro opgelucht

"Ik ben zo blij dat ik alleen maar positieve reacties heb gehad van de woonwagenbewoners met wie ik het programma heb gemaakt. Ik was best wel nerveus, omdat ik niet wist hoe ze zouden reageren", vertelt Antje. "Tenslotte hebben zij mij het vertrouwen gegeven en dan zou het vreselijk zijn als ik dat vertrouwen zou hebben geschaad. Ze zijn erg trots op het resultaat. Ik ben dan ook een zeer opgelucht en gelukkig mens. Dat is toch een cadeautje?"

Ook het feit dat de tweede aflevering van Gypsy Girls 880.000 kijkers trok (weliswaar iets minder dan vorige week), doet Antje goed. “Ik kreeg vanmorgen de felicitaties van RTL voor de kijkcijfers. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. En dat terwijl ik Gipsy Girls met een niet al te groot budget heb gemaakt."