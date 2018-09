Vriend Paris Hilton gearresteerd

De 21-jarige River Viiperi zou uit jaloezie een man hard in het gezicht hebben geslagen. Dat meldt TMZ.

Het slachtoffer beweerde tegenover de politie dat het Spaanse model hem begon te slaan toen zijn vriendin met Paris begon te zoenen op de dansvloer in een nachtclub. De man zegt dat het een harde klap was en dat hij medische hulp nodig had.

Paris en River ontkennen de vechtpartij en verklaarden dat het andere stel hen lastigviel. "Paris houdt vol dat ze niet met een ander meisje heeft gezoend en is boos omdat River werd opgepakt. Volgens haar wilde hij haar slechts beschermen", vertelt een bron aan Radaronline.

River is inmiddels weer op vrije voeten, maar het slachtoffer laat het hier niet bij zitten en gaat volgens TMZ een officiële aanklacht indienen.