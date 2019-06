’Ashley Benson en Cara Delevingne in het geheim getrouwd’

Het Duitse Gala meldt dat Cara en Ashley al enkele weken geleden in Las Vegas elkaar het jawoord zouden hebben gegeven. „Een Elvis-imitator heeft hen getrouwd hen. Zij nam na afloop een foto van het stel terwijl ze in een roze Cadillac wegreden”, verklapt Michael Kelly, eigenaar van de ’Little Vegas Chapel’.

Ook vertelt hij dat de vrouwen zwarte kleding aanhadden. Benson had hoge hakken aan en droeg het boeket. Charlize Theron, Sophie Turner, Joe Jonas en Nick Jonas zouden bij de plechtigheid aanwezig zijn geweest.

Officieel zou het huwelijk niet zijn, omdat er geen trouwvergunning was. De ceremonie was dan ook meer van symbolische aard. „Je kon zien dat ze serieus waren, de ceremonie was heel plechtig en tegelijkertijd ontspannen, iedereen had veel plezier.”

