Vandalen uitgenodigd voor film Polański

Een woordvoerder van het theater Cinema Palace in Brussel meldt in Het Nieuwsblad dat de actiegroep van harte welkom is in de bioscoop. De actiegroep vindt dat Polański geboycot moet worden vanwege zijn seksuele wangedrag. De 86-jarige filmmaker is al een halve eeuw niet in de VS geweest omdat hij daar in de jaren zeventig is veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje. Recent werd hij door meerdere andere vrouwen beschuldigd van verkrachting.

Op de posters staan het hoofd van Polański en teksten als ’ongestrafte pedofiel’, ’laat meisjes met rust’ en ’Polański verkrachting, bioscoop schuldig’. De theaters draaien de nieuwe film van Polański, An officer and a spy. Het drama vertelt over een rechtszaak tegen de Frans-Joodse officier Albert Dreyfus, die in 1894 ten onrechte werd beticht van spionage.

Debat

„We hebben beslist de film te tonen omdat we een verschil zien tussen de persoon en de kunstenaar Polański”, stelt een woordvoerder van Cinema Palace. De bioscoop organiseert volgende week een debat over de film en de reputatie van Polański. „Wij willen dit debat openen, maar niet op sociale media en zeker niet op onze gevel. Iedereen is daarbij welkom, maar we willen dit onderwerp wel academisch benaderen. Daarom hebben we ook een professor uitgenodigd die er onderzoek naar gedaan heeft.”

Het is nog niet bekend wanneer An officer and a spy in Nederland te zien zal zijn.