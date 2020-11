’Politie grijpt in op feest met Lil’ Kleine’

Op Instagram deelt Jorik Scholten, zoals Lil’ Kleine in het echt heet, een aantal korte video’s van een verjaardagsfeest van een vriend. In zijn Stories is te zien dat hij en een groep vrienden met zijn allen van een diner genieten. Als duidelijk wordt gemaakt dat de wijn vóór acht uur op moet zijn, gieten Scholten en zijn kompanen de drank in een keer in hun keel.

Het glas wijn mag dan leeg zijn, de sfeer zat er wél nog goed in. Het lijkt er namelijk op dat de mannen geen zin hadden om al een einde aan het feest te maken. De rapper deelt dan ook een foto waarop te zien is dat er een politieauto voor de deur staat. Op beelden die de jarige job deelt, wordt bovendien duidelijk dat ze met zeker meer dan tien man waren. Ook lijkt een deur met grof geweld te zijn geopend.

Scholten was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.