Hitserie Hollands Hoop definitief voorbij

BnnVara maakte tussen 2014 en 2020 drie seizoenen van de serie Hollands Hoop. In het eerste seizoen werd forensisch psychiater Fokke Augustinus (Hensema) geïntroduceerd die de wiethandel inrolt als hij het boerenbedrijf van zijn vader erft. In het tweede seizoen lukte het Fokke om de zieltogende boerengemeenschap om te toveren tot een welvarende mini-maatschappij, door een clandestiene wietcoöperatie te stichten. In seizoen drie werd Fokke geconfronteerd met concurrentie uit onverwachte hoek en een vijandige overname van zijn imperium.

Regisseur Dana Nechushtan en schrijver Franky Ribbens maakten afgelopen zomer wel een toneelvervolg op het Groninger platteland. Hierin speelde Hensema ook de hoofdrol. De voorstelling was wekenlang uitverkocht.

„Ik vond het eerst een heel slecht idee, maar heb me toch laten overhalen”, bekende de hoofdrolspeler in De Perstribune. „Het was fantastisch om te doen, geweldig. We speelden een prequel én een sequel in één. Eigenlijk zit er misschien toch nog wel een speelfilm in, zou je zeggen.”