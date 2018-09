Martin Morero krijgt eigen talkshow

Onder meer Nick & Simon, Olcay Gülsen en Sandra Schuurhof komen een nachtje in de villa logeren. Het personage Morero, vertolkt door Peter Paul Muller, krijgt in zijn talkshow hulp van Beppie Melissen. Zij speelde in Gooische Vrouwen de tante van Morero. De volkszanger en tante Cor ontvangen acht weken lang steeds een ander duo. Schilder gaat logeren met Olcay Gülsen, Keizer krijgt gezelschap van Sandra Schuurhof. Gooische Vrouwen werd met veel succes vijf seizoenen lang op televisie uitgezonden. De serie, die door Linda de Mol bedacht werd, trok wekelijks ongeveer 1,5 miljoen kijkers. De eerste uitzending van Villa Morero is op maandag 27 augustus.

