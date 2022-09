Lil Kleine terug op Nederlands podium na vermeende mishandeling Jaimie Vaes

Lil Kleine Ⓒ ANP/HH

Lil Kleine is zaterdag een van de headliners van het Rotterdamse muziekfestival TikTak. Dat maakt de organisatie woensdag bekend op sociale media. Het is de eerste keer dat de rapper in Nederland op zal treden na de vermeende mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes.