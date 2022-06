Kim Kardashian zou bereid zijn poep te eten om er jonger uit te zien

„Dat zou ik zomaar weleens kunnen doen dan”, aldus de 41-jarige, die met de krant spreekt omdat ze een nieuwe verzorgingslijn uitbrengt, SKKN by Kim. Het merk vervangt haar eerdere bedrijfsonderdelen KKW Beauty en KKW Fragrance, waarvan de naam verwees naar haar initialen tijdens haar huwelijk met Kanye West.

Kardashian gaat in het interview ook in op de ophef die ontstond toen ze vorige maand bekendmaakte dat ze in drie weken tijd ruim zeven kilo was afgevallen om in Marilyn Monroes jurk te passen voor het Met Gala. „Voor mij was het net zoiets als Christian Bale die dat doet voor een filmrol, dat keuren mensen ook niet af. Zelfs Renée Zellweger is aangekomen voor een rol. Ik vond dit net zoiets. Ik riep niet dat iedereen zoveel gewicht moest verliezen in zo’n korte tijd”, aldus de realityster, die volhoudt dat ze niets ongezonds heeft gedaan om in de iconische jurk te passen.