'Huwelijkscrisis Dr. Phil'

Robin en Phil zitten volgens National Enquirer al een tijdje in een huwelijkscrisis omdat zij zich te veel zou bemoeien met zijn show.

Dat ze onlangs zijn verhuisd naar een kleinere woning zou de spanningen in hun 36-jarige huwelijk alleen maar nog groter hebben gemaakt. "Sinds de verhuizing lijkt het wel alsof ze een dieptepunt hebben bereikt", zo onthult een goede bekende van het stel. "Phil hoopte dat hij Robin blij kon maken met een nieuw huis en dat ze hem dan een beetje met rust zou laten. Nou, dat is niet gelukt."

Het is niet alleen Robins bemoeienis die hun ogenschijnlijk gelukkige huwelijk in gevaar brengt. "Phil lijkt op televisie een aardige man, maar zijn kijkers zullen hem niet herkennen in zijn privéleven. Hij gedraagt zich thuis als een monster."