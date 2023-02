Rita Ora: Prince inspireerde me om controle over muziek te nemen

„Hij zei het tegen mij toen ik bij hem was, maar ik had nooit gedacht dat dat een mogelijkheid voor mij was. Ik had zoiets van: ’Dat kan niet.” Maar nu verkeert ze naar eigen zeggen in een positie „waarin ik mijn eigen masters heb, ik kan bepalen waar we heen gaan, wat we publiceren.” Met ’masters’ worden de originele nummers bedoeld.

De I Will Never Let You Down-zangeres heeft zich ook laten inspireren door zangeres Taylor Swift, vertelt ze, die haar nummers opnieuw opnam vanwege een geschil over de rechten van haar muziek. „Taylor heeft me echt geïnspireerd. Het was een grote sprong om deze deal te sluiten... Het ging niet van een leien dakje.”